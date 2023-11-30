كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة

بثت فضائية «الجزيرة» لقطات حية، لتسليم كتائب القسام محتجزتين إسرائيليتين إلى اللجنة الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، مساء الخميس.



وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إنه سيتم الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة «حماس» وإسرائيل.



وكانت مخابرات الاحتلال قد بدأت باستدعاء عائلات أسرى فلسطينيين من القدس، يتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.



وأعلنت حركة حماس اليوم الخميس قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الخميس، في سابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:



أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48

صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48

هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48

شهد حمد مصطفى سويطات/ مناطق 48

أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48

آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48

رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48

أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم

عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة

يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة

إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة

قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة

محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية

عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل

عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل

يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة

محمود رائد محمد إخليل/ الخليل

أسامة ماهر محمد قبها/ جنين

أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس

محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة

رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل

أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس

محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس

أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل

محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس

علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم

مهران عمار إبراهيم حميدان/ القدس

قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة

عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة