الهند توافق على شراء مقاتلات ومروحيات ودبابات بقيمة 28 مليار دولار

تعتزم الهند إنفاق 2.3 تريليون روبية (28 مليار دولار) لشراء طائرات مقاتلة ومروحية وصواريخ ودبابات لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وبحسب بيان لوزرة الدفاع الهندية، وافق مجلس المشتريات العسكرية برئاسة وزير الدفاع راجنات سينج على خطة المشتريات، حيث سيتم إنفاق حوالي 95% من هذه المخصصات على معدات وأسلحة من السوق المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن مصادر مطلعة القول إن خطة المشتريات العسكرية تتضمن شراء 155 مروحية و96 طائرة مقاتلة.

وستقوم شركة هندوستان أيرونوتيكس ليمتد الهندية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة، بإنتاج هذه المروحيات والطائرات، وارتفع سعر سهم الشركة في تعاملات بورصة مومباي للأوراق المالية اليوم الخميس إلى مستوى قياسي قدره 80ر2379 روبية.

وقالت المصادر إن الهند تحتاج إلى حوالي 42 سرب طائرات مقاتلة يتكون كل واحد منها ما بين 16 و18 طائرة مقاتلة، في حين تمتلك حاليا 31 سربا فقط. كما أن سربين من الأسراب الحالية يتكونان من طائرات ميج 21 الروسية سيخرجان من الخدمة بحلول 2025، مما يعمق النقص في القدرات الجوية للجيش الهندي.

وسيتم تحديث 96 مقاتلة من الطراز المحلي تيجاس. وفي وقت سابق اشترت القوات الجوية الهندية 123 واستلمت بالفعل حوالي سربين من هذه الطلبية، بحسب المصادر.

وبشكل منفصل، ستبدأ الهند شراء أغلبية أسطولها من المروحيات الخفيفة، في الوقت الذي اقتربت فيه المروحيات، التي تم إنتاجها في ستينيات القرن العشرين من الخروج من الخدمة. ومن بين 190 مروحية ذات محرك واحد من طرازي شيتاك وشيتاه من المقرر خروج أكثر من 130 طائرة من الخدمة اعتبارا من 2027.

ومن بين 155 مروحية تمت الموافقة على شرائها سيحصل الجيش الهندي على 90 مروحية والقوات الجوية على العدد الباقي.