8 مشروعات ابتكارية لطلاب الجامعة التكنولوجية بالأقصر بورشة عمل «فكرتك شركتك لريادة الأعمال»

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، لليوم الثاني على التوالي في ورشة عمل بعنوان "فكرتك شركتك البلد بتستثمر فى شبابها"، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال.

وعرض طلاب الجامعة المشاركون 8 مشروعات ابتكارية الخاصة بريادة الأعمال، نالت إعجاب الحاضرين من رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، منها مشروع التطور التكنولوجي في طريقة أخذ الحضور، ومشروع السكرالوز، مشروع ورشة عمل متنقلة، إذ اعتبر هذا المشروع من أفضل المشروعات المتقدمة على مدار اليوم، لأنها فكرة مبتكرة وفي غاية الأهمية.



كما شارك طلاب أخرون بمشروع مقيم جودة الغذاء app رقمي، وبمشروع إنتاج فطر عيش الغراب الأجاريكس، والذي نال إعجاب المستثمرين ورغبة مبادرة رواد النيل بتنفيذه فورا تبعا للحاضنة بالأقصر، ومشروع إعادة تدوير أكياس البلاستيك لصناعة الإنترلوك.

من جانبه أعرب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصل إليه طلاب الجامعة في مجالات ريادة الأعمال.

وأكد أن الجامعة تسير في الاتجاه الصحيح لاكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والعمل على زيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال، وذلك للإسهام في تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.