انطلاق فعاليات ثالث المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المعسكر التدريبي الثالث لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب أبورديس بجنوب سيناء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة أحمد مسعد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المعسكر يتضمن عقد ورش عمل تدريبية للفتيات، ومناقشة العادات الصحية، وكيفية حل المشكلات، وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به، والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفية تحقيق الأهداف والشعور بالآخر، وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين، وتنمية الفتاة مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المشروع يهدف إلى نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات، وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين، والقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة الختان وزواج الأطفال، من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية، ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع.