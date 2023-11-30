الجهاد الإسلامي: لسنا متفائلين بشأن تمديد الهدن الإنسانية

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، إنه ما زال الوسطاء يبذلون جهودا جدية، من أجل الوصول إلى تمديد يوم إضافي، للهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية، التي جرى التوصل لها بجهود مصرية قطرية، الأسبوع الماضي.
وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، لفضائية «الجزيرة مباشر»، منذ قليل: «لسنا متفائلين فيما يتعلق بالهدن الإنسانية بحسب التصريحات التي تخرج عن المسئولين والتعنت، والعودة إلى التنصل منذ مساء أمس، والآن صرح نتنياهو بشكل واضح، أمام وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، بأن هناك إصرارا على تحقيق أهدافه منذ بداية العدوان، التي فشل فيها فشلا ذريعا».
وأوضح أن أسلوب التفاوض هو ما أعاد للجانب الإسرائيلي أسراه، وليس الحرب العدوانية التي شنها على مدار 49 يوما على قطاع غزة، ذاكرا أن تمديد الهدن بين الجانبين يتعلق بنوايا العدو وبشكل خاص بنتنياهو الذي لديه اقتناع ويقين بأنه ذاهب للمحاكمة وانتهاء حياته السياسية.
وأضاف أنه من المحتمل التمديد ليوم أو بحد أقصى لثلاثة أيام للهدنة المؤقتة، ولكن سيعاود العدو؛ لاستكمال جولة ثانية، معقبا: «نتنياهو يراهن ويقامر لعله يحقق إنجازات ما، وبالتالي يريد التملص من مد الهدن، ويلجأ لخيار يعيد له هيبته، وخاصة بعد خروج المقاومة وهي عزيزة، في طريقة التسليم ووجودها في شمال القطاع، وتعاملها الحسن مع الأسرى بما يمليه عليه أخلاقنا، فضلا عن تغير المواقف الدولية تجاه الاحتلال».
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.
يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.