الجهاد الإسلامي: لسنا متفائلين بشأن تمديد الهدن الإنسانية

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، إنه ما زال الوسطاء يبذلون جهودا جدية، من أجل الوصول إلى تمديد يوم إضافي، للهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية، التي جرى التوصل لها بجهود مصرية قطرية، الأسبوع الماضي.