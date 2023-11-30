 البريكان: الأهلي لازال في دائرة المنافسة على الدوري السعودي - بوابة الشروق
الخميس 30 نوفمبر 2023 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البريكان: الأهلي لازال في دائرة المنافسة على الدوري السعودي

د ب أ
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 9:55 م

أشاد فراس البريكان مهاجم فريق الأهلي، بأداء فريقه بعد الفوز الكبير الذي تحقق على حساب أبها 6 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

وقال البريكان في تصريحات عقب المباراة، إن الفريق حقق فوزا كبيرا على مستوى النتيجة وكذلك الأداء.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن مباراة أبها كانت مختلفة عن المباريات السابقة للفريق، حيث نجح الأهلي في تقديم أداء جيد طوال فتراتها، بعد فترة من المعاناة مع تذبذب الأداء.

وعن قدرة الأهلي على المنافسة في الدوري هذا الموسم، أكد البريكان أن الموسم لا يزال طويلًا معربًا عن ثقته في قدرة الأهلي على البقاء في المنافسة وهو ما يتطلب مواصلة الانتصارات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك