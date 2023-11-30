البريكان: الأهلي لازال في دائرة المنافسة على الدوري السعودي

أشاد فراس البريكان مهاجم فريق الأهلي، بأداء فريقه بعد الفوز الكبير الذي تحقق على حساب أبها 6 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

وقال البريكان في تصريحات عقب المباراة، إن الفريق حقق فوزا كبيرا على مستوى النتيجة وكذلك الأداء.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن مباراة أبها كانت مختلفة عن المباريات السابقة للفريق، حيث نجح الأهلي في تقديم أداء جيد طوال فتراتها، بعد فترة من المعاناة مع تذبذب الأداء.

وعن قدرة الأهلي على المنافسة في الدوري هذا الموسم، أكد البريكان أن الموسم لا يزال طويلًا معربًا عن ثقته في قدرة الأهلي على البقاء في المنافسة وهو ما يتطلب مواصلة الانتصارات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.