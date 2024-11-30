استئناف المحادثات الدبلوماسية بين باكستان وأفغانستان

بعد انقطاع طويل، استأنفت باكستان وأفغانستان الاتصالات بينهما، في محاولة لتهدئة التوتر بينهما، التي عرقلتها وجود ملاذات إرهابية عبر الحدود.

وعقد القائم بالأعمال الباكستاني في كابول، عبيد الرحمن نظاماني، اجتماعا مع وزير الدفاع الأفغاني المؤقت، الملا يعقوب. وكان هذا الاجتماع أول اتصال علني معروف بين الجانبين في الأشهر الأخيرة، حسب صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم السبت.

جاء هذا التطور بعد أيام فقط من زيارة المبعوث الخاص الصيني إلى إسلام آباد وكابول، فيما بدا أنه جهد دبلوماسي جديد من قبل بكين لتخفيف التوتر بين البلدين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الاجتماع بين القائم بالأعمال الباكستاني في أفغانستان، عبيد الرحمن نظاماني ووزير دفاع طالبان، الملا يعقوب.