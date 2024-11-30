الزراعة: اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يفتتح محطة فرز وتعبئة وتغليف في الإسماعيلية

افتتح الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، تشغيل محطة فرز وتعبئة وتغليف للحاصلات البستانية على مساحة 5 أفدنة بالإسماعيلية، بالاشتراك مع شركة الهبة للاستيراد والتصدير للاستغلال الأمثل لأصوله.

وتفقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، اللواء أشرف الشرقاوي، وأعضاء مجلس الإدارة، خلال احتفالية كبيرة بهذه المناسبة، مراحل التشغيل حتى التعبئة النهائية.

وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد، إن مشروع المحطة يشمل خطوط فرز وتعبئة للموالح بأنواعها مجهزة بأعلى درجات التكنولوجيا الحديثة، وخطوط لفرز وتعبئة الخضروات، وأنفاق لتجميد الفراولة والتي يطلق عليها (IQF) وحفظها بوحدات تجميد ت، حت درجة حرارة 18 م، وتصديرها للدول الأوروبية وروسيا والدول العربية.



وجدير بالذكر أن هذا المشروع يضم حوالي 385 عاملا وعاملة وكوادر فنية ومهندسين من الأيدي العاملة، وتعتبر من كبرى المشروعات العاملة في هذا المجال بمحافظة الإسماعيلية.