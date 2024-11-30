إيران تصر على محاسبة الشركات الألمانية التي طورت الأسلحة الكيميائية لنظام صدام

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي أن بلاده لن تسحب مطلبها بشأن محاسبة الشركات الألمانية المساهمة في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بقائي قوله "إن إيران تصرّ على محاسبة الشركات الألمانية التي ساهمت في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق."

وكتب بقائي في منشور له، في اليوم الدولي لتكريم ضحايا الهجمات الكيميائية: "إيران تحيي ذكرى العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا نتيجة استخدام نظام صدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المفروضة (1980-1988)." ، في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية.

وشدد: "الجرائم الحربية لا تسقط بالتقادم، وأن إيران متمسكة بمطلب "الحقيقة والعدالة" لمحاسبة الشركات الألمانية وغيرها ممن شاركوا بفاعلية ووعي في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للعراق".