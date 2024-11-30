وزير الثقافة: حسين فهمي قدم المصلحة العامة على حزنه الشخصي لإنجاح مهرجان القاهرة

أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بإصرار الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على تحمل مسئولياته رغم وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي قبل أيام من انطلاق المهرجان.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E»: «هذه قيمة حسين فهمي، الإنسان المسئول والإداري الناجح جدًا، الذي يضع الهدف نصب عينيه، ويغلب مصلحة الأمن المصري بالكامل وقدرة مصر على ريادتها على حساب المصلحة الشخصية».

وأضاف أن ما حدث كان «حدثا جللا وكبيرًا»، مشيرا إلى أنه لا يزال يشعر بالحزن على شقيقه، قائلا:«فضل أن يحتفظ بأحزانه كاملة في أعماقه إلى غاية أن ينتهي المهرجان ، ولم يعتذر عن أي لحظة في المهرجان».

وأوضح أنه استأنف لقاءاته مع الفنان حسين فهمي للإعداد للمهرجان بعد وفاة شقيقه كما لو لم يحدث شيء منذ اللقاء الأول؛ بسبب ضيق الوقت، قائلا: «شعرت أنه يريد أن يقول لي: سأتجاوز هذا الأمر الآن، ولكن لا تضغط عليّ بالحديث فيه، احترمت هذا جدًا، ولم أفاتحه في الموضوع».

وأعرب عن تعاطفه مع الفنان حسين فهمي، لاسيما خلال حفل الافتتاح ولحظة عرض صورة وتأبين الفنان الراحل مصطفى فهمي، واصفا تلك اللحظة بأنها كانت «صعبة» عليه.