مركز الطوارئ بدمياط يوجه بتوخي الحذر من القيادة على الطرق الزراعية خلال الشبورة الصباحية

أعلن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة دمياط، أن هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى توقعات أحوال جوية غير مستقرة خلال الفترة القادمة.

وطالب المركز، في بيان اليوم السبت، بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات الشبورة أو الأمطار الغزيرة، غدا الأحد، الذي سيشهد تكوين شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض القرى الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية ومتابعة تحديثات الأحوال الجوية من المصادر الرسمية بشكل دوري، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأماكن المنخفضة التي قد تتعرض لتجمع المياه، وتأمين الممتلكات الشخصية.

فيما استعدت محافظة دمياط، لمواجهة الأمطار والسيول بتطهير شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية، وتكثيف أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي والمصارف؛ للتأكد من قدرتها على تصريف المياه بسرعة، ومتابعة مستمرة للمعدات والآلات الخاصة بشفط المياه، وتجهيز المعدات اللازمة، ووضع خطط للطوارئ تتضمن جاهزية سيارات الشفط والمعدات الثقيلة للتعامل مع تجمعات المياه، وتوفير مضخات متنقلة وتجهيز غرف الطوارئ بالمعدات اللازمة.