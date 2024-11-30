توقعات بتحسن أداء البورصة المصرية الفترة المقبلة مع عودة السيولة

محمود عطا: جنى الأرباح وطرح المصرف المتحد وراء التراجع

حسام الغايش: بلوغ أسعار أسهم عديدة لمستويات جنى أرباح مما أدى لتراجع أسعارها

شهدت البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضى تقلبات ملحوظة؛ حيث انخفض مؤشرها الرئيسى EGX30 بشكل حاد قبل أن يستعيد بعض مكاسبه فى نهاية الأسبوع. يعزو الخبراء هذا التذبذب إلى عدة عوامل، أبرزها طرح المصرف المتحد والذى سحب اكتتابه جزءًا كبيرًا من السيولة المتداولة فى السوق، مما أدى إلى ضغوط بيعية، إلى جانب جنى الأرباح بعد الارتفاعات القوية التى شهدتها البورصة فى بداية نوفمبر.

ومنذ بداية العام ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 بنسبة 21.48%.

محمود عطا المدير التنفيذى لشركة الصك لتداول الأوراق المالية، يقول إن البورصة المصرية شهدت منذ بداية جلسات الأسبوع الماضى أداء هبوطيا على مستوى جميع مؤشراتها ليقترب المؤشر الرئيسى egx30 مع نهاية جلسات الأسبوع من مستوى الدعم الهام 29700 ثم مع منتصف جلسة نهاية الأسبوع عاود الأداء الإيجابى ليغلق مخترقا مستوى 30200 نقطة بارتفاع اقترب من 400 نقطة.

عزا عطا أسباب هذا الهبوط لعدة عوامل أبرزها الصعود الإيجابى الذى شهدته البورصة منذ بداية جلسات شهر نوفمبر واقتراب المؤشر الرئيسى من مستوى 32 ألف نقطة وبالتالى كان من المرجح أن تشهد البورصة عمليات تصحيحية، هذا أيضا بخلاف اتجاه جزء من السيولة المؤسسية للاكتتاب المصرف المتحد بالطرح الخاص الذى تم تغطيتة أكثر من 6 مرات وكذلك أيضا إقبال الأفراد بالطرح العام ساهم ذلك فى زيادة عمليات الضغط الطبيعى.

وأضاف عطا لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن إقبال المؤسسات والأفراد على تغطية طرح المصرف المتحد كان إيجابيا للغاية ولاسيما مع حالة التعطش لطروحات جديدة كانت تحتاجها البورصة المصرية، متوقعًا مع عودة السيولة المؤسسية بالبورصة أن يشهد المؤشر الرئيسى egx30 مزيدا من الارتفاعات خلال جلسات الأسبوع الجارى ليقترب من مستوى 30700 نقطة.

وكان «المصرف المتحد» المصرى قد طرح 30% من أسهمه الشهر الماضى، وجرى تغطية الطرح الخاص بالمؤسسات الاستثمارية المصرى بنحو 6 مرات، وجرى تحديد السعر النهائى عند 13.85 جنيه للسهم.

وقال حسام الغايش، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية مع نهاية شهر نوفمبر شهدت تراجعا على مستوى مؤشرها الرئيسى إيجى إكس 30 وذلك لعدة أسباب منها توجه سيولة كبيرة لاكتتاب المصرف المتحد والذى يكتمل اكتتابه مع الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، بالإضافة إلى بلوغ أسعار أسهم عديدة لمستويات جنى أرباح مما أدى لتراجع أسعارها.

وأضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هناك مناطق دعم هامة على مستوى المؤشر يجب الحفاظ عليها وهى مستويات 30044 نقطة ثم 29800 نقطة أما عن نقاط المقاومة الهامة فهى 30700 ثم 31000 نقطة، مشيرا إلى أن أحجام التداول أثناء الهبوط كانت أقل منها أثناء الارتفاع مما يؤكد إيجابية السوق وقدرتها على استعادة ما فقده من نقاط خلال الجلسات الماضية خاصة مع عودة السيولة إلى السوق بانتهاء اكتتاب المصرف المتحد.