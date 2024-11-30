فان دايك: أبرز ذكرياتي أمام مانشستر سيتي؟ هدف صلاح وأليسون

اختار فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أبرز ذكرياته في مباريات فريقه أمام مانشستر سيتي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، لتحقيق الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، الوصيف صاحب الـ23 نقطة، لتوسيع الفارق على الصدارة مع السيتي إلى 11 نقطة.

وشارك فان دايك في 15 مباراة ضد سيتي منذ انضمامه إلى ليفربول في 2018، وحقق 6 انتصارات، و5 تعادلات، مقابل 4 هزائم.

وتحدث فان دايك عن أبرز ذكرياته في هذه المباريات في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قائلًا:" ربما الهدف الذي سجله محمد صلاح بعد هجمة مرتدة، عندما أرسل أليسون بيكر كرة طويلة، وفقد كانسيلو السيطرة عليها في أكتوبر 2022، أعتقد أن تلك كانت لحظة رائعة".

أضاف:" أو المباراة على ملعبنا، حين سجل فابينيو هدفا من مسافة بعيدة في نوفمبر 2019".

ويعيش ليفربول حالة استثنائية في الموسم الحالي محليا بتصدر البريميرليج واعتلاء صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا، بينما يمر السيتي مؤخرا بواحد من أسوء مواسمه الفترة الأخيرة.