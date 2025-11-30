رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء في حالة حرجة بالمستشفى

قال الأمين العام للحزب الوطني في بنجلاديش، ميرزا ​​فخر الإسلام عالمجير، إن رئيسة الحزب الوطني ورئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، لا تزال "في حالة حرجة" بمستشفى في دكا، حيث تم إيداعها في وحدة العناية القلبية تحت إشراف أطباء محليين وأجانب.

ونقلت صحيفة "دكا تريبيون"، اليوم الأحد، عن الأمين العام للحزب قوله أمس في مؤتمر صحفي عقد بمكتب رئيسة الحزب في جولشان: "كما تعلمون جميعا، فإن زعيمة بنجلاديش بلا منازع، وأم الديمقراطية، البيجوم خالدة ضياء، تم إيداعها في مستشفى إيفركير منذ عدة أيام في حالة صحية خطيرة".

وتعاني رئيسة الوزراء السابقة -80 عاما- منذ فترة طويلة من مضاعفات قلبية وداء السكري والتهاب في المفاصل وتليف في الكبد ومشاكل في الكلى، بحسب الصحيفة.

وكان قد تم نقلها إلى المستشفى في 23 نوفمبر الجاري لإجراء فحوصات دورية، حيث اكتشف الأطباء عدوى في الصدر وقرروا إيداعها المستشفى.