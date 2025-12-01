الجيش الأمريكي يعلن تدمير أكثر من 15 موقعا لداعش في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جنوبي سوريا بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية.

وذكرت القيادة الأمريكية الوسطى، في بيان اليوم، أنها حددت بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية مستودعات أسلحة في أجزاء مختلفة من محافظة ريف دمشق، ودمرتها خلال عدة غارات جوية وعمليات برية نفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر.

وأوضحت القيادة المركزية في بيانها: "دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات وعبوات ناسفة بدائية الصنع إضافة لكمية من المخدرات"، بحسب تلفزيون سوريا.

وأضاف قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كوبر: "العملية الناجحة التي تم تنفيذها مع وزارة الداخلية السورية تضمن استمرار المكاسب التي تحققت ضد داعش".

وتابع: "هذه العميلة تمنع التنظيم من تجديد نشاطه أو تصدير هجماته الإرهابية إلى الولايات المتحدة وحول العالم سنبقى يقظين وسنواصل ملاحقة فلول داعش في سوريا بقوة".

وفي سياق متصل كشف مصدر لتلفزيون سوريا، اليوم الأحد، عن الانتهاء من كل الاستعدادات لنقل دفعة جديدة من مخيم الهول شرقي الحسكة إلى الأراضي العراقية، يوم غد الاثنين، تحت حماية القوات الأمريكية.

وكانت وزارة الهجرة العراقية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن قرب عودة قافلة جديدة من العراقيين الموجودين في مخيم الهول بسوريا إلى البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، بأن دفعة جديدة من العراقيين ستغادر المخيم في مطلع ديسمبر، مضيفا أن هناك ثلاث قوافل أخرى تضم نحو ثلاثة آلاف شخص لا تزال في المخيم، وستتم إعادتهم أيضا في مراحل لاحقة.

وجاء في الاتفاق بين وزارة الهجرة العراقية والأمم المتحدة أن جميع العائلات العراقية المتبقية في المخيم يجب أن تعود إلى العراق بحلول عام 2027.

فيما يتم نقل العائدين أولا إلى مخيم الجدعة في الموصل حيث يخضعون لبرامج إعادة التأهيل قبل أن يعودوا إلى مناطق موطنهم الأصلي في العراق.