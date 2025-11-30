حصل مارك كوكوريّا على جائزة أفضل لاعب في مواجهة تشيلسي أمام برشلونة بدوري الأبطال، في ليلة قدّمت مثالاً جديداً على ظاهرة باتت شائعة في كرة القدم الحديثة: لاعبو الأكاديميات الذين يفشلون في نيل فرصتهم الحقيقية في أنديتهم الأم، قبل أن يبنوا مسيرتهم اللامعة في أماكن أخرى.

كوكوريّا، الذي تدرّج في «لاماسيا» قبل أن يغادر بحثاً عن دقائق لعب، أصبح اليوم أحد أبرز الأظهرة اليسرى في العالم مع تشيلسي، بعد رحلة طويلة مرّ خلالها بإيبار، خيتافي وبرايتون.

ومع ذلك، يبقى مثال «كوكو» واحدًا من سلسلة حالات مشابهة لنجوم عالميين صنعوا أسماءهم بعيداً عن البيئة التي نشأوا فيها.

فيما يلي تشكيلة كاملة (11 لاعباً) من المواهب التي غادرت أنديتها الأم، لتعود وتصبح من أفضل لاعبي العالم:

حارس المرمى: مايك ماينان – من الظل في باريس إلى القمة مع ميلان

نشأ ماينان في أكاديمية باريس سان جيرمان، لكنه لم يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول.

انتقل إلى ليل مقابل مليون يورو فقط، قبل أن يتحول إلى أحد أفضل حراس العالم ويقود ميلان في حقبة جديدة.

الظهير الأيمن: أشرف حكيمي – موهبة ريال مدريد التي صنعت مجدها خارجه

تدرّج حكيمي في «لا فابريكا»، لكن وجود كارفاخال أغلق أمامه الباب.

تألق في دورتموند ثم إنتر، قبل أن يصبح أفضل ظهير أيمن في العالم مع باريس سان جيرمان.

قلب الدفاع: دين هويسين – الرفض في يوفنتوس والتألق في مدريد

لم تقدّر يوفنتوس موهبة دين هويسين بالشكل الكافي، لينتقل لاحقاً ويسطع في ريال مدريد، الذي دفع مبلغاً قياسياً لضمه، ليصبح أحد أبرز مدافعي الجيل الجديد.

قلب الدفاع: فيرجيل فان دايك – موهبة لم تلفت أندية هولندا الكبرى

نشأ فان دايك في فيليم وغرونينغن دون أن ينجح أياكس أو فينورد أو PSV في ضمه. انتقل إلى سيلتيك ثم ساوثهامبتون، قبل أن يصل إلى ليفربول مقابل 84 مليون يورو ويصبح أحد أفضل المدافعين في التاريخ الحديث.

الظهير الأيسر: مارك كوكوريّا – رحلة طويلة قبل الانفجار مع تشيلسي

لم يجد مكاناً في برشلونة مع وجود جوردي ألبا، فكانت سلسلة الانتقالات (إيبار – خيتافي – برايتون) قبل أن يشتريه تشيلسي مقابل 60 مليون يورو، ليصبح أحد أهم عناصر الفريق.

الارتكاز: رودري – من خروج مبكر إلى الكرة الذهبية

غادر أكاديمية أتلتيكو مدريد إلى فياريال، قبل أن يعيده «الروخيبلانكوس» مقابل 20 مليون يورو، ثم يشتريه مانشستر سيتي بـ70 مليون. أصبح أفضل ارتكاز في العالم ونال الكرة الذهبية 2024.

خط الوسط: نيكو باز – من ريال مدريد إلى التألق مع كومو

لعب نيكو باز في صفوف ريال مدريد، لكنه وجد فرصه محدودة.

اليوم هو أفضل لاعبي كومو الإيطالي وهداف الفريق، مع إمكانية عودته مستقبلاً إلى مدريد.

خط الوسط: داني أولمو – العودة إلى برشلونة من طريق طويل

غادر «لاماسيا» إلى دينامو زغرب في خطوة غير معتادة.

بعد النجومية في كرواتيا ثم لايبزيغ، عاد برشلونة لشراء عقده مقابل 60 مليون يورو.

الجناح: جمال موسيالا – من أكاديمية تشيلسي إلى نجم بايرن

قضى طفولته الكروية في تشيلسي، لكن مخاوف عائلية من «البريكست» وعدم وجود مشروع واضح دفعاه للرحيل إلى بايرن ميونخ، حيث أصبح أحد أبرز مواهب العالم.

الجناح: كنان يلديز – موهبة لم يقدّرها بايرن

لم يمنحه بايرن ميونخ التقدير الكافي وهو في سن 17، ليرحل إلى يوفنتوس، حيث أصبح اليوم النجم الأول للفريق ومن أبرز المواهب الأوروبية.

المهاجم: كول بالمر – ضحية الزحمة في مانشستر سيتي وبطل في تشيلسي

انتقل من سيتي إلى تشيلسي مقابل 50 مليون يورو بعد أن ضاق ذرعاً بقلة الدقائق. اليوم هو أحد أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي وأفضل هدافي الفريق.