ارتفاع ضحايا الحشد الشعبي في القصف الأمريكي بالعراق إلى 25 قتيلا

(د ب أ)

ذكرت مصادر في هيئة الحشد الشعبي العراقية فجر اليوم الاثنين أن إجمالي ضحايا قصف الطيران الأمريكي على مقرات الحشد ارتفع إلى 25 قتيلا ونحو 50 جريحا في قضاء القائم /500 كم أقصى غربي العراق/.

وكانت مقار للحشد الشعبي التابعة لكتائب حزب الله تعرضت مساء الأحد إلى قصف جوي أمريكي أوقع عشرات القتلى والمصابين، جاء ذلك ردا على قصف تعرضت له مواقع أمنية عراقية تسبب في مقتل أمريكي واصابة 4 آخرين ، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق مساء الأحد أنها ستقيم مراسم تشييع عصر اليوم الاثنين في ساحة الحرية قرب جسر الطابقين في الكرادة بحضور شعبي كبير.

ودعا الحشد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل المهدي إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمتابعة تداعيات القصف الأمريكي.