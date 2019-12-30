رئيس الصيانة بمصر للطيران: الفترة الحالية تشهد تطويرا وتحديثا بكافة القطاعات

قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس الصيانة والأعمال الفنية بشركة مصر للطيران "إن الفترة الحالية تشهد توجهات رسمية نحو تطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة، لاسيما قطاع الطيران، وهو من القطاعات المهمة والحيوية للدولة".

وأوضح فتحي - في بيان اليوم الاثنين- أن صيانة الطائرات وأجزائها وحركاتها تعتبر هي عصب قطاع الطيران المدني، لهذا تنتظرنا العديد من التحديات المستقبلية لنواجهها سويا بعزيمة وإرادة قادرة على مواجهة تلك التحديات، وهو ما يتفق مع طبيعة أبناء مصر للطيران للصيانة في مختلف أوقات الشدة والرخاء.

وأضاف "نستهدف معا الحفاظ على قاعدة عملائنا من خلال الاعتمادات الدولية والمحلية التي بحوزتنا، كما سنعمل علي جذب المزيد من العملاء بجهودنا وسمعتنا الطيبة التي نتمتع بها، كما سنعمل سويا على زيادة القدرات الفنية لمختلف المواقع الإنتاجية، وكذلك توسيع نطاق التعاون مع الكيانات الكبرى في مجال صيانة وعمرة الطائرات واستثمار قدرتنا اللامحدودة لعقد اتفاقيات شراكة تعود بزيادة العائد لخدمات الصيانة وعمرة الطائرات".

ودعا رئيس الصيانة والأعمال الفنية بشركة مصر للطيران، العاملين إلى الارتقاء بجهودهم للحفاظ على أعلى المستويات الفنية المعهودة في مواجهة الصعاب والتحديات المستقبلية.