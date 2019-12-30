إندونيسيا تستدعي السفير الصيني للاحتجاج على انتهاك السيادة البحرية

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أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان اليوم الاثنين أنها استدعت السفير الصيني بسبب تقارير عن رصد سفن صينية تقوم بأنشطة صيد غير مشروعة في بحر ناتونا.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" ، مستشهدة ببيانات صادرة من وكالة الأمن البحري ، أن ما لايقل عن 63 سفينة من سفن الصيد وخفر السواحل التابعة للصين أبحرت في مياه بحر ناتونا بصورة غير مشروعة في الفترة بين 19 و24 ديسمبر الحالي.

وقالت الوزارة في بيانها "لقد أعربنا عن احتجاجنا الشديد تجاه الحادث. وقمنا بتسليم مذكرة دبلوماسية (للسفير) تتعلق بالاحتجاج".

وأضافت وزارة الخارجية أيضا أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا والتي تمتد لمسافة 200 ميل تم تحديدها استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأنه يجب على الصين الإلتزام بالقانون نظرا لأنها طرف في الإتفاقية.

يذكر أن الصين أكدت في الحوادث الماضية أنها تملك حق الصيد في بحر ناتونا الغني بالموارد لأن المنطقة تعد جزءا من "أرض صيدها" التقليدية .

وحدثت واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين في مارس 2016 عندما قامت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بصدم سفينة دورية إندونيسية أثناء قيامها بقطر سفينة صيد صينية جرى ضبطها وهي تقوم بالصيد بصورة غير قانونية في بحر ناتونا.