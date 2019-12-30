رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى: الأكاديمية هى بيت الخبرة العربى والذراع الفنية للجامعة العربية

عبدالغفار: بدأنا الدراسة فى ثلاث كليات بالعلمين.. ومرحلة الدراسات العليا قريبا..

نخدم 22 دولة عربية عن طريق التعليم والتدريب وتجهيز الكوادر الوطنية.. وتم تجهيز فرع الشارقة بأحدث التقنيات

حققنا العديد من الإنجازات سواء على الصعيد العلمى أو الإنشائى محليا ودوليا.. والجامعة بدون البحث العلمى جسد بلا روح



قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدالغفار: إن افتتاح فرع جديد للأكاديمية بمدينة العلمين جاء متفقا مع توجهات القيادة السياسية بشأن عملية التنمية المستدامة فى المدن الجديدة، خاصة وأن الجامعات تعد أحد عناصر التنمية المستدامة وإقامة حياة فى أى مجتمع ناشئ.

وأضاف عبدالغفار فى حواره لـ«الشروق»، أنه تم اختيار الأكاديمية لتكون المنارة العلمية بالمدينة، إذ تم تخصيص 62 فدانا لإنشاء فرع الأكاديمية، ليستوعب أكثر من 10 آلاف طالب، ويكون صرحا عملاقا من صروح التعليم والبحث العلمى، مطابقا لأحدث نظم المؤسسات التعليمية والبحثية فى العالم، لافتا إلى أن الفرع يعد أول كيان علمى يتخذ خطوة الانتقال لإقامة حياة كاملة فى مدينة العلمين الجديدة محققا حلم القيادة السياسية وحلم مصر فى إقامة مدينة مستدامة على ساحل البحر المتوسط.

وأشار إلى بدء الدراسة بالمرحلة الأولى لتشغيل فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة فى ثلاث كليات، هى: الصيدلة وطب الأسنان والذكاء الاصطناعى، وأن مرحلة الدراسات العليا ستبدأ قريبا فى الأكاديمية، منوها إلى الأكاديمية منظمة عربية متخصصة فى التعليم والتدريب والبحوث ووضع الاستراتيجيات، تخدم 22 دولة عربية وتدعم قدراتها عن طريق التعليم والتدريب وتجهيز الكوادر الوطنية التى تؤهل لبناء المجتمعات العصرية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الأكاديمية تعد بيت الخبرة العربى والدولى المتخصص والذراع الفنية لجامعة الدول العربية؛ حيث تقوم بإعداد الدراسات والبحوث المكلف بها من القمم العربية العادية، والقمم العربية «الاقتصادية والاجتماعية، والقمم العربية الإفريقية، والقمم العربية الأمريكية الجنوبية، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ومجلس وزراء النقل العرب والمجالس الوزارية المتخصصة الأخرى، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية»، فضلا عن تمثيل جامعة الدول العربية فى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ولفت عبدالغفار إلى أن أحدث الافتتاحات كان بالقرب من ميناء خور فى مدينة الشارقة الإماراتية، قائلا: «نوجد لخدمة أهداف عربية وفرع الأكاديمية بالشارقة سيؤدى رسالة فى منطقة الخليج العربى»، مشيرا إلى أن الفرع تم تجهيزه بأحدث التقنيات التى تساهم فى تقديم تعليم بجودة عالية من حيث المبنى والكوادر البشرية والطلاب المتميزين علميا، منوها إلى اعتزاز حاكم الشارقة أن يكون هذا الصرح فى إمارة الشارقة كأحد صروح العلم التى تعتبر إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالى.

وأكد رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية تعمل على تجويد المخرجات التعليمية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، لافتا إلى أنها حصلت على المركز الـ 2475 على مستوى العالم، بعد أن كانت فى المرتبة 5584 عام 2011 طبقا للتصنيف العالمى للجامعات WEBO METRIC والذى يضم أكثر من 27 ألف جامعة على مستوى العالم، فضلا عن قفز 113 مركزا فى 6 أشهر فقط على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا.

ونوه إلى أن مصر احتضنت الأكاديمية منذ عام 1972، ووفرت لها كل مقومات النجاح، وأن الأكاديمية استمرت فى تطوير نفسها وتميزت وحققت إنجازات على مدى السنوات السابقة وما زالت رائدة فى تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات وإجراء البحوث فى المجالات العلمية التى تتميز بها الأكاديمية وهى: «الهندسة، والنقل، والإدارة، واللوجيستيات وسلاسل الإمداد، والقانون، والسياحة، وعلوم الحاسب، واللغات وعلوم الاتصال»، بالتعاون مع الدول العربية وحكومات وزراء النقل العربية.

وتابع عبدالغفار إنه استكمالا لتدعيم ودفع دور الأكاديمية كان لابد من افتتاح مقرات أخرى خاصة فى الأماكن التى فى حاجة إلى دعم الأكاديمية وحل مشاكل واقعها وآخرها فى إمارة الشارقة ومدينة العلمين ومحافظة أسوان وبورسعيد، مؤكدا أن الأكاديمية أصبحت لاعبا مؤثرا فى تدعيم ملفات الدول العربية المرشحة لعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية، بفضل الدور المحورى الذى تلعبه بين المنظمات والجامعات البحرية الدولية.

وعن دور الأكاديمية فى خدمة البحث العلمى رأى رئيس الأكاديمية أن الجامعة بدون البحث العلمى لا روح لها، وأن أهمية البحث العلمى تأتى فى قدرته على خدمة الواقع وحل مشاكله، لافتا إلى دور الأكاديمية فى دعم مشروعات محور قناة السويس والعديد من المشروعات القومية والتعاون والتواصل مع وزارات «الصناعة والإنتاج الحربى والبيئة» وغيرها، علاوة على دعمها المستمر كل المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع.

وتابع: «حققت الأكاديمية خلال الفترة الأخيرة العديد من الإنجازات سواء على الصعيد العلمى أو الإنشائى محليا ودوليا؛ حيث حصلت الأكاديمية على العديد من الاعتمادات من الجهات الدولية والمحلية، إلى جانب اختيار الأكاديمية لتكون المنارة العلمية بالمدينة الجديدة بالعلمين».

وحول قطاع النقل البحرى، قال رئيس الأكاديمية: إنه يعد مصدرا ضخما للوظائف ومحركا للنمو الاقتصادى إلى جانب إنه أحد العناصر المهمة لقيام اقتصاديات الدول برا وبحرا وجوا، وأن الأكاديمية تعد أول كيان بالمنطقة يتنبى علوم اللوجيستيات وأساليب النقل الحديثة المتطورة، مشددا على أهمية التركيز على العنصر البشرى من خلال التعليم والتدريب المتميز.

وعلى المستوى الدولى، أوضح: «حصلت الأكاديمية على اعتماد المجلس الأمريكى للهندسة والتكنولوجيا، واعتماد المعهد الملكى البريطانى للمعماريين، واعتماد مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية بألمانيا التخصصات النقل البحرى فى البكالوريوس والماجستير، وجار حاليا الحصول على الاعتماد الأمريكى لكليات الإدارة والنقل الدولى واللوجيستيات»، مردفا: «تلك الاعتمادات تعد إقرارا واعترافا بأن البرامج التى تم اعتمادها اعتراف بكفاءة المنظومة التعليمية».

وتابع عبدالغفار كما تم التعاون مع كبريات الجامعات العالمية فى مختلف التخصصات والدرجات التى تمنحها الأكاديمية ويوجد حاليا ودرجات مزدوجة مع اهم الجامعات العالمية.