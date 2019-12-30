 وكالة الأنباء القبرصية: وزير الخارجية الأمريكي يزور قبرص الأسبوع القادم - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء القبرصية: وزير الخارجية الأمريكي يزور قبرص الأسبوع القادم

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 12:28 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 12:28 م

أعلنت مصادر قبرصية مطلعة اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور قبرص في الأسبوع الأول من شهر يناير القادم.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) بأنه من المتوقع أن تصدر الخارجية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانا رسميا حول الزيارة، مشيرة إلى أنه سيغادر الولايات المتحدة بعد يوم رأس السنة الجديدة وسيعود في الثامن من يناير.

ونقلت الوكالة القبرصية عن مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكية القول إن مسألة تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقبرص ستكون على رأس جدول أعمال بومبيو في نيقوسيا، على ضوء رفع حظر الأسلحة واتفاق الشراكة بشأن التعاون في شرق البحر المتوسط​​، وكذلك القضية القبرصية.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية ثنائية جرى مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس إلى واشنطن.

وسيلتقي بومبيو خلال الزيارة بنظيره القبرصي خريستودوليدس، ومن المتوقع أن يلتقي أيضاً برئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس.

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