تساءلت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها عام 2012، عن كون قطاع غزة سيظل مكانا صالحا للمعيشة بحلول عام 2020 أم لا؟ وبما أن العام المذكور أصبح على الأبواب؛ فالإجابة تبدو جليا وهي حصار خانق وأعداد كبيرة راغبة في الهجرة ومعدلات فقر وبطالة ومجتمع تحت تهديد القصف في أي وقت.

يقول الشاب الغزاوي محمد ناصر، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه اكتفي تماما، بينما يتحدث وهو في معبر رفح ذاهبا لمصر عازما السفر منها لتركيا بفيزا سياحية، ومن ثم الهرب بشكل غير شرعي عبر البحر للسويد.

وتسائل ناصر، الذى أنفق 650 دولارا من الرشاوى لتسهيل رحلته: "هل الأمر خطير؟"، متابعا: "لن يكون أخطر من هنا في غزة، وكذلك حاولت زوجتي ثنيي عن قراري، لكنها لم تستطع"، مضيفا: "إذا تمكنت من السفر؛ لن أعود مجددا".

وتأثرت حياة الغزاويين كثيرا من الناحية الاقتصادية منذ صدور التقرير الأممي، حيث إنه حين صدوره كان معدل البطالة بالقطاع 29%، ولكنه ارتفع حاليا بحسب البنك الدولي لـ53% إجمالا، و67% بين الشباب، بينما يعيش نصف المجتمع الغزي على أجرة يومية تقل عن 5 دولارات، مقارنة بالضفة التي تقل فيها نسبة أصحاب تلك الأجور لـ9%.

وحين صدور التقرير منذ 7 سنوات، تم التحذير من أزمة في عدد الأطباء بالقطاع، إذ طالب التقرير بزيادة 1000 طبيب لتغطية حاجات الغزاويين، ولكن الواقع الآن -حسب وزارة الصحة في غزة- فقد هاجر نحو 160 طبيب خبير من غزة في الـ3 أعوام الماضية.

وتقول الطبيبة بجراحة مستشفى الشفاء، سارا السقة، إنها لو استطاعت الهجرة لفعلت، ولكنها تريد البقاء مع والدتها المسنة.

وتضيف سارا -التي تتقاضى كل 40 يوما نحو 300 دولار فقط: "لست الطبيبة الوحيدة التي تريد الهجرة، وحقا نكره أنفسنا حينما نفكر في المغادرة وسط الوضع الإنساني الصعب بالقطاع، ولكن علينا التفكير بأنفسنا ومستقبلنا، وفي ظني لو كان الحال أفضل قليلا بالقطاع لتراجع كثيرون عن قرار الهجرة".

ويواجه الفلسطينيون أزمة حصار خانق، إذ لا يحصلون بسهولة على تصاريح الخروج للأردن أو حتى الضفة الغربية، إذ تمنعهم قوات الاحتلال خلافا لما تنص عليه اتفاقية أوسلو، باعتبار الضفة والقطاع كيانا واحدا يسمح بمرور الفلسطينيين خلاله بحرية.

وأثر تأجيل تصريحات المرور من قبل قوات الاحتلال على الحالات المستوجب علاجها مثل رازان العنين مريضة السرطان، والتي لا تجد العلاج الإشعاعي الكافي بغزة؛ لذلك كانت تسافر للضفة للعلاج، ولكن منذ أغسطس الماضي رفض الاحتلال 4 طلبات لها بنيل تصريح طارئ.

ومن الأمثلة كذلك على تحول غزة لسجن كبير، هو منع سلطات الاحتلال لفريق خدامات رفح لكرة القدم من المشاركة في نهائيات كأس فلسطين في الضفة، الذي كان سيؤهل الفائزين فيه للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تحدث انفراجة في العام الجديد بـ3 مشاريع دولية لتحسين ظروف الحياة بالقطاع المحاصر.

وأول تلك المحاولات، المبادرة الدولية لإنشاء محطات مياه معالجة 100 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الملوثة للبحر، ولكن ستأخذ المبادرة بعض الوقت حتى تكون مؤثرة؛ نظرا لأن 97% من المياه الجوفية الساحلية بالقطاع لا تزال ملوثة بمياه الصرف؛ ما يعني أن يستمر الأهالي في الاعتماد على شراء المياه من الخارج بـ5 أضعاف التكلفة الطبيعية للمياه.

وثاني المبادرات هي محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بتمويل قطري، والتي ستوفر الكهرباء بمتوسط 12 ساعة يوميا بدلا من 4 ساعات فقط، بينما سمحت السلطات الإسرائيلية بإعطاء تصاريح عمل لـ3000 عامل من القطاع للعمل بالأراضي المحتلة.

وسيتم افتتاح مستشفى ميداني ممول أمريكيا قرب معبر إريز في ربيع العام القادم. وكذلك تم رفع الحجب عن الصادرات الغزية للخارج، ولكن معدلاتها لا تزال 5 معدلات الصادرات قبل عام 2007.

ووسط تلك الظروف، لا يزال بعض الغزيون مصرون على الاستمرار وكسب رزقهم بذكاء وحرفية، فهناك محمد أبو بيد كان يعمل عامل نظافة، ولكنه قرر أن يربح المزيد، فاعتمد على جمع المواد الصالحة لإعادة التصنيع كالبلاستيك والألومنيوم، إذ يجني من جمع كل 70 علبة ألومنيوم شيكلا واحدا، بينما يجني على كيلو البلاستيك 5 شيكلات.

وفي ركن آخر من القطاع توجد شركة عمل عبر الحدود التقنية، إذ يعمل فيها 100 طالب خريج في مجال تصميم المواقع وتطويرها لصالح شركات سعودية في الأغلب، ويربح الواحد من أولئك الشباب بين 500 و1500 دولار شهريا.

وبين هذا وذاك، يوجد بلال العامري، 23 عاما، الذي افتتح مقهى صغيرا على الشاطئ لكسب رزقه، حيث يقول: "أرى أصحابي يذهبون للجامعة ويتخرجون للبقاء في منازلهم، وأتساءل ما فائدة أن أتخرج ولا أكسب نقودا؟!".

يربح العامري بين 50 و60 شيكلا يوميا أيام الصيف، ويكون دخله أقل في فصل الشتاء.

كأي غزاوي، يحلم بلال بيوم تفتح فيه الحدود، كما وعد المجتمع الدولي طويلا، ويقول: "إذا فتحت الحدود؛ سأسافر، ولكن السياح سيأتون، وبعيدا عن كل ذلك فليست المادة والمال كل شيء، فنحن كغزيين نريد أن نعيش بكرامة كسائر الخلق".