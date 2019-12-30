دعوى قضائية لوقف نقل «كباش الكرنك» بالأقصر إلى ميدان التحرير

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوي قضائية، الإثنين، أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، طالبوا فيها بإلزام السلطات بوقف عملية نقل عدد ٤ من تماثيل الكباش من الفناء الأول «صالة الاحتفالات» خلف صرح نختانيبو بالكرنك لاستخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15465 لسنة 74 قضائية، ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة بصفتيهما، أن نقل هذه التماثيل يكل خطورة كبيرة على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت الدعوى إلزام رئيس الوزراء ووزير الآثار بتنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضاً عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠.