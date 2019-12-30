تنامي الدعوات المطالبة بإلغاء الألعاب النارية عشية عيد الميلاد في سيدني

تتنامى الدعوات المطالبة بإلغاء الألعاب النارية عشية عيد الميلاد في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يقول فيه أحد السياسيين رفيعي المستوى بالولاية إن مخاطر اندلاع النيران مرتفعة للغاية.

وقال جون باريلارو نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، إن العديد من البلدات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع العاصمة الوطنية كانبرا، ألغت الالعاب النارية المقررة بعد منتصف ليل الثلاثاء بسبب مخاطر اشتعال الحرائق، مضيفا أن سيدني، عاصمة الولاية، يجب أن تحذو حذوها.

وكتب باريلارو، والذي يشغل أيضا منصب وزير في الحكومة الإقليمية لنيو ساوث ويلز، عبر صفحته على موقع "تويتر"، أن "المخاطر مرتفعة للغاية ويجب أن نحترم متطوعينا المنهكين في خدمات مكافحة الحرائق الريفية".

وتأتي تصريحاته في أعقاب عريضة عبر الإنترنت وقعها أكثر من 270 ألف شخص تطالب بإلغاء الألعاب النارية في سيدني وتقديم الأموال التي ستنفق على الألعاب النارية لأولئك الذين تضرروا من حرائق الغابات.

وذكرت العريضة أن تكاليف الألعاب النارية هذا العام تصل إلى 5.8 مليون دولار أسترالي (4 ملايين دولار أمريكي)، وهو ما يتماشى تقريبا مع السنوات السابقة.

ومن جانبها قالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز: "إذا أعلنت سلطات مكافحة الحرائق أن الألعاب النارية آمنة، فبالتالي يجب المضي قدما في تنفيذها".

وقالت تانيا جولدنبرج المتحدثة باسم مدينة سيدني، إن مجلس المدينة والذي يستضيف الألعاب النارية، هو مع "وجهة النظر الثابتة" بأن الاحتفالات يجب أن تنفذ.

يشار إلى أن الألعاب النارية في المعتاد تجذب أكثر من مليون شخص بما في ذلك العديد من السائحين، الأمر الذي يدر دخلا يبلغ 130 مليون دولار إلى الاقتصاد المحلي.