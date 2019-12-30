سوريا تدين القصف الأمريكي لمواقع للحشد الشعبي العراقي



أدانت الحكومة السورية القصف الأمريكي الذي استهدف فصائل الحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية العراقية أمس الأحد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية " تدين سوريا العدوان الأمريكي الدموي على فصائل الحشد الشعبي العراقية التي تدافع عن سيادة العراق واستقلاله في إطار قرارات الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية وأي عدوان على سيادة واستقلال وحرية العراق والعراقيين ".

وأضاف المصدر" سوريا تعبّر عن تضامنها التام مع العراق شعباً ومؤسسات وتعيد مطالبتها بعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق التي تعدّ في صميم عمل ومهام الدولة العراقية ".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد اعلنت أمس الاحد أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي، أحد فصائل قوات الحشد الشعبي، على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، بعدما تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.