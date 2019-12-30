إحالة عاملتين للجنايات لتخديرهن مهندس بكوب قهوة وسرقته في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الاحد، إحالة سيدتين لمحكمة الجنايات؛ وحددت جلسة 21 يناير القادم موعدًا لمحاكمتهن؛ لاتهامهن بسرقة منهدس يدعى "ر.ع.ر" عن طريق تخديره بكون قهوة، وذلك في القضية رقم 21214 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثانٍ المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، حول بلاغ من مهندس يفيد قيام سيدتين بسرقته أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

توصلت تحريات المباحث إلى أنه حال عودة المجني عليه من وحدة مرور طوسون، الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، تقابل مع كل من: "ن.ع.ع"، و"ب.ه.و" عاملتين، حيث طلبتا منه توصيلهن بسيارته، إلا أنهن قدمن له مشروب قهوة به مخدر، وعند إفاقته اكتشف سرقة هاتفة المحمول، ومبلغ مالي، وبعض المنقولات من السيارة.