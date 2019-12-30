وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للأقصر بلقاء عدد من أعضاء مجلس النواب بحضور المحافظ



التقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مساء اليوم مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الأقصر بحضور المحافظ المستشار مصطفي ألهم ونائبه محمد عبدالقادر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك عقب ختام ورشة العمل التي عقدها الوزير شعراوي بالأقصر اليوم لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي على اهتمامه بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب في كافة المحافظات التي يقوم بزيارتها أو خلال حضوره جلسات واجتماعات لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أو في مقر الوزارة .

وقال شعراوي أن السيد رئيس مجلس الوزراء يعطي أهمية قصوى للتواصل مع أعضاء مجلس النواب وطالب خلال اجتماعه مع السادة المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتواصل بصورة جيدة مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها بما يُسهم في حل كافة مشكلات المواطنين.

وخلال اللقاء استعرض السادة أعضاء النواب عدداً من المقترحات لمتابعة بعض الملفات التي تهم المواطنين في المحافظة ، بالإضافة الي عرض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في دوائرهم ، والتي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .