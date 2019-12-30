تأخر أكثر من 500 رحلة جوية في مطار نيودلهي بسبب الضباب الكثيف

ذكرت سلطات مطار انديرا غاندي الدولي في الهند، أن ثمة أكثر من 500 رحلة جوية من وإلى مطار نيودلهي، تأخرت اليوم الاثنين بسبب الضباب الكثيف، كما تم إلغاء ثماني رحلات على الأقل.



وقال متحدث باسم المطار الرئيسي في نيودلهي، إن الرؤية العامة قد تحسنت قليلا في حوالي الساعة الثالثة مساء (0930 بتوقيت جرينتش).



وأوضح المتحدث أنه "قد طُلب من الركاب الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على المزيد من التحديثات".



وتشهد دلهي حاليا أطول موجة من الطقس البارد منذ 22 عاما، حيث انخفضت درجة الحرارة لتصل إلى 6ر2 درجة مئوية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.