وزيرة الصحة: إطلاق «سجل في مكانك» لتسجيل المواطنين بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

منى زيدان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة "سجل في مكانك" بمحافظة جنوب سيناء؛ إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في إطار حملات التوعية الميدانية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل في مكانك" في محافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفًا أن المبادرة ستتوافق أيضًا مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، والتي ستطبق بها المنظومة تباعًا.

وتابع «السبكي» أنه تم تسجيل 1,877,328 مواطنًا في محافظات المرحلة الأولى وهي: «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان»، مشيراً إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، وببقية المحافظات في الأول من أكتوبرالماضي.

وقال إنه جاري الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة، و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء؛ استعداداً لإطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحي الشامل حسب الجدول الزمني الموضوع له، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.