‎رئيس «الغد»: لا نختلف على استراتيجية التكاتف بين القوى السياسية لبناء مصر الحديثة

علي كمال

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بمقر الحزب بالتجمع الخامس: "إننا لا نختلف على إستراتيجة التكاتف والاصطفاف بين القوى السياسية لبناء مصر الحديثة".

وأضاف «موسى»: «تواجد المعارضة البناءة تقوم على أساس طرح المشكلة بآليات الحل وليس طرح العقبات والأزمات للرأي العام فقط، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس مطالب بالتدخل في كافة الأمور السياسية لان هناك أحزاب سواء كانت مؤيدة أو معارضة عليها التفاعل مع الشارع المصري والراي العام بالرد. كما أكد رئيس الغد، أن المصريين الاحرار الشرفاء لا يختلفون على حب الوطن».

وتم توجيه الدعوة الي أحزاب " المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد ، والتجمع، والمؤتمر "، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

وكان من أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، و عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.

كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين ، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.‎