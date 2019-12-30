زعيم الليبراليين الديمقراطيين بألمانيا: زيادة الاستثمارات أمر ممكن دون تحمل ديون جديدة

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، تمسكه الصارم بالموازنة الاتحادية المتوازنة التي لا يتم فيها تحمل ديون جديدة والمعروفة باسم "موازنة الصفر الأسود"، بهدف زيادة الاستثمارات في ألمانيا، وأكد أنه يمكن زيادة الاستثمارات دون تلقي ديون.

وقال ليندنر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "يمكننا استثمار المزيد- دون ديون إضافية... لماذا لا نتحدث عن جعل الدولة أكثر كفاءة والاستغناء عن إعانات الدعم؟ لماذا لا نسرع بعملية التخطيط؟ لماذا لا نحفز الاستثمار الخاص؟".

وأضاف زعيم الليبراليين الديمقراطيين بألمانيا أنه لابد من تعزيز استخدام رأس المال الخاص لأهداف عامة، وأشار إلى أنه صحيح أن أشكال شراكة القطاعين العام والخاص فقدت مصداقيتها في هذه البلاد، "إلا أنه يمكننا التجرؤ على اتخاذ مسار جديد، من خلال التعلم من أخطاء الماضي، ومن خلال إبرام عقود أفضل، وعن طريق الاستفادة من رأس المال الاستثماري الخاص من أجل توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية على سبيل المثال، وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية وإصلاح المدارس".

يشار إلى أنه يتم التشاور داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت قيادته الجديدة بشأن التخلي عن سياسة "الصفر الأسود" وتحمل ديون جديدة من أجل زيادة الاستثمارات. كما يعتبر بعض علماء الاقتصاد ذلك أمرا مقبولا في ظل الفترة الحالية ذات أسعار الفائدة المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشكلون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.