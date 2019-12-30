مساعدون لترامب يصفون الهجمات الأمريكية في العراق وسوريا بأنها ناجحة

(رويترز)

قال مسؤولون أمريكيون يوم الأحد إن الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران كانت ناجحة ولكنهم حذروا من أنه قد يتم اتخاذ ”اجراءات إضافية“ في المنطقة للدفاع عن المصالح الأمريكية .



وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله المسلحة ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وأبلغ كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بالهجمات في ناديه مار لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”لن نتغاضى عن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصرفات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر“.

وظهر بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لفترة وجيزة في إحدى قاعات النادي للتعليق على الهجمات الجوية.

ووصف إسبر الهجمات بأنها ”ناجحة“ ولكنه قال إنه تم إبلاغ ترامب بأنه قد يكون هناك مبرر للقيام برد عسكري آخر.



وأضاف ”بحثنا معه الخيارات الأخرى المتاحة.

”وأود أن أشير أيضا إلى إننا سنتخذ اجراءات إضافية إذا دعت الحاجة لضمان تحركنا دفاعا عن نفسنا وردع أي سلوك سيء آخر من جانب جماعات مسلحة أو من جانب إيران“.

وقالت مصادر أمنية عراقية وأخرى من الجماعة إن ما لا يقل عن 25 مقاتلا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 55 آخرين عقب ثلاث غارات جوية شنتها أمريكا في العراق يوم الأحد.

وأضافت المصادر أن أربعة على الأقل من القادة المحليين للجماعة قتلوا وأن إحدى الغارات الجوية استهدفت مقر كتائب حزب الله قرب منطقة القائم بغرب البلاد على الحدود مع سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أن الهجوم استهدف ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا مضيفا أن المواقع شملت منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع قيادة وسيطرة استخدمتها الجماعة للتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات التحالف.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن طائرات مقاتلة من طراز إف-15 شنت تلك الهجمات.

واتهمت الولايات المتحدة الجماعة بالضلوع في الهجوم الذي نفذ بأكثر من 30 صاروخا يوم الجمعة وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة عسكريين أمريكيين وفردين من قوات الأمن العراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.



وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان ”ردا على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، وجهت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة... ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلا“.

وكان بومبيو قد اتهم فصائل مدعومة من إيران في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول بالضلوع في سلسلة هجمات على قواعد بالعراق، وحذر إيران من أن أي هجمات لطهران أو وكلائها تلحق ضررا بالأمريكيين أو حلفائهم ”ستقابل برد أمريكي حاسم“.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست دول عام 2015 وإعادة فرضه العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.