الخارجية العراقية: سنستدعي السفير الأمريكي على خلفية قصف مقر الحشد الشعبي



أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الاثنين، اعتزامها استدعاء السفير الأمريكي لدى بغداد، على خلفية قصف القوات الأمريكية مقرًا للحشد الشعبي في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية: "ندين وبشدة ما أقدمت عليه القوات الأمريكية من قصف مقار ألوية تنتمي للحشد الشعبي"، مضيفة أن "ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، وعملًا مدانًا ترفضه جميع الأعراف والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".

وتابعت الوزارة أن "الحشد قوة وطنية عراقـية كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق ووحدته، وقاتل بكل تفانٍ وبسالة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شره، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقية يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة".

وشددت الوزارة على أن "العراق بلد مستقِل، وأمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرًا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرًا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، لافتة إلى أنه "سوف يتم استدعاء السفير الأمريكي في بغداد وإبلاغه بما تقدم".

وأعلنت الخارجية العراقية أنه "سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوربيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".