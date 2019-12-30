قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير المتحف المصري بالتحرير، وميدان التحرير، والطريق المؤدي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يأتي تزامنًا مع نقل المومياوات الملكية.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المومياوات الملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في موكب ملكي «مهيب سيهز العالم أجمع»، لافتًا إلى أن «النقل نوع من أنواع الرواج السياحي غير العادي»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن الموكب سيكون بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة ووزارة الداخلية، وتنفيذه بشكل فرعوني واستخدام الخيل والعجلات الحربية، مشيرًا إلى أن الحدث سيتم خلال بضعة أشهر أو أسابيع بسبب عمل العديد من الجهات في تطوير الطريق.

ولفت إلى أن تشييد مسلة بميدان التحرير، بناءً على طلب معظم المصريين بوجود مسلة مصرية تزين الميدان على غرار مدن العالم، ذكرًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقطاع المشروعات، والمجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان، ووزارة الآثار والسياحة، يتعاونون في إزالة العشوائيات والعشش الموجودة على الأسطح، ودهان بنايات السكان.