الدفاع الروسية: بدء اختبار منظومة «إس-500» في 2020

قال ألكسي كريفوروتشكو نائب وزير الدفاع الروسي، إنه تقرر البدء باختبار منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-500"، في 2020 المقبل.

وأضاف المسئول الروسي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم /الاثنين/ - أن اختبارات منظومة "إس-350" الصاروخية المضادة انتهت في شهر يوليو الماضي، ويجري حاليا تسليم أول منظومة إلى القوات المسلحة لتدخل الخدمة الفعلية.

وأوضح أن منظومة "إس-500" من المتوقع أن تدخل الخدمة الفعلية في عام 2025، وسوف تستخدم هذه المنظومة الصاروخية في التصدي للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى والبعيدة المدى.

وفي سياق متصل، صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الإثنين، بأنه من المتوقع أن تبدأ بلاده تصدير طائرات ركاب من طراز "إم سي-21" من عام 2023 للدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ومن ضمنهم ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا.

يُشار إلى أن "إم سي -21" هي طائرات ركاب نفاثة روسية قصيرة لمتوسطة المدى بمحركين من إنتاج شركة "إيركوت"، ويخضع هذا الطراز حاليا للاختبارات على أن يرخص في روسيا خلال 2020 ليتبعها تقديم طلب ترخيص للطائرة في السوق الأوروبية.