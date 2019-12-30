المعارضة التركية: نرفض إرسال جنودنا للموت فى صحراء ليبيا

«التجمعات الليبية»: التهديدات بإرسال قوات تركية غزو وانتهاك للسيادة الليبية.. وتقرير إيطالى يحذر من تحول طرابلس إلى إقطاعية عثمانية



أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، على رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.



وقال كليتشدار أوغلو إن هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، وفق ما ذكر موقع صحيفة «زمان» التركية.



وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهورى، السياسات الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان القائمة على إرضاء الإخوان، مستهجنا تجميد دور وزارة الخارجية، فى إدارة شئون السياسات الخارجية للبلاد، واستبدالها ببعض الأشخاص فقط من جماعة الإخوان المسلمين، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.



وشدد زعيم المعارضة على أن تركيا ملزمة بأن تكون قوية فى المنطقة، ولكن عليها أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذى يحقق السلام.



وتابع كليتشدار أوغلو: «لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحارى العربية. ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكى يسقطوا شهداء فى صحارى العرب؟».



من جهتها، قالت قوى التجمعات الوطنية الليبية، إن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوًا وانتهاكًا لسيادة دولة مستقلة وعضو فى الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية.



جاء ذلك فى بيان لقوى التجمعات الوطنية الليبية، وجهته، اليوم الإثنين، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وأعضاء الاتحاد الأوروبى، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، ورئيس الاتحاد الإفريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.



وأضافت قوى التجمعات الوطنية الليبية أن هذا الأمر يعد تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، نظرًا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال إفريقيا، فى صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه هو الشعب الليبى ومقدراته الاقتصادية.



وأدانت القوى الوطنية، التى تضم عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدنى والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، وكتاب وباحثين وأكاديميين بشدة التهديدات الصادرة عن أردوغان، حول نواياه إنزال قوات عسكرية تركية على الأراضى الليبية، فى خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل أعراف القانون الدولى والإنسانى.



بدورها، قالت صحيفة «إيل جورنالى» الإيطالية إن وصول القوات التركية التى وعد بها أردوغان فى يناير المقبل لدعم حكومة فايز السراج يخاطر بتحويل العاصمة الليبية طرابلس إلى خلافة إرهابية صغيرة وإقطاعية عثمانية جديدة.



وأضافت الصحيفة الإيطالية، فى تقرير لها اليوم: «فى العاصمة الليبية طرابلس، لن يذهب جيش تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، لكن مجموعة من المرتزقة تتكون من المتمردين السابقين الذين تم تجنيدهم من الجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش الإرهابى»، موضحة أن نفس الإرهابيين تم إرسالهم فى أكتوبر الماضى لغزو شمال شرق سوريا ولزرع الرعب بين السكان الأكراد.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه تحت رعاية «السلطان»، فى إشارة لأردوغان، فإن العاصمة الليبية طرابلس معرضة لخطر أن تصبح ملاذا للإرهاب.



بدوره، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم، بأن جهود تركيا لـ«تجنيد المرتزقة» من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف.



وأوضح المرصد أنه رصد «ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقى التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلى فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



وأضاف أنه يجرى نقلهم للمعسكرات «من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم»، مشيرا إلى أن «عملية تسجيل الأسماء تستمر بشكل واسع».



ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها أن «الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته ثلاثة أو ستة أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس».