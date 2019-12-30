نائب الأمين العام لحزب الله يدعو لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته

دعا نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في تصريح له، اليوم الاثنين، حول آخر المستجدات اللبنانية إلى تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، معتبرا أن الخطوة الإنقاذية تبدأ بتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة.



وقال قاسم، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله": "لا يحتمل لبنان المزيد من التهديم والتعطيل، وعلى الرغم من الطروحات الكثيرة التي ملأت الساحة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، فقد أدرك الجميع أن الخطوة الإنقاذية تبدأ بتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة وقادرة على السير في الإصلاحات التي تعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتكافح الفساد، وتعمل على إعادة الأموال المنهوبة والمهرَّبة".



وأضاف "انتهت مرحلة اختيار رئيس الحكومة، فقد تم تكليف الدكتور حسان دياب، ويجب تسهيل مهمته في تأليف الحكومة، وأي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تستهدف إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان".



وأعلن أن رئيس الحكومة المكلف يمتلك "الحكمة والنشاط المكثف ووضوح الرؤية، وهو يحاول إنجاز تشكيل الحكومة في أقرب وقت، ولكن من الطبيعي أن يحتاج إلى بعض الوقت بسبب المروحة الواسعة من الاتصالات التي يجريها لتمثيل أوسع على المستويين السياسي والشعبي، عجيب كيف يعدُّ له بعضهم الأيام وقد كانوا يتجاوزون الشهور بسبب مصالحهم الضيقة؟".



وأعرب عن رأيه بأنه "من حق رئيس الحكومة المكلف ومسؤوليته أن يتشاور مع شرائح المجتمع وسياسييه، ولكنه ليس مسؤولا أن يقف عند فيتو الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، هم يتحملون مسؤولية رفضهم، وهو مسؤولٌ أن يقدم الحكومة التي توصل إليها بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لنيل الثقة".



وقال: "إذا كان الخيار بين فيتو التعطيل وبين الحكومة فنحن مع الحكومة، وإذا كان الخيار بين الفوضى وبين البدء بالحل فنحن مع الحل، وإذا كان الخيار بين حكومة تصريف الأعمال التي لا تتابع أمور البلد ومشاكله وبين حكومة الفرصة للمعالجة والإصلاح فنحن مع حكومة الفرصة".



وأضاف قاسم: "إذا كان الخيار بين الاستغلال السياسي لتفاقم الجوع وزيادة عدد العاطلين عن العمل، وبين وضع حد لوجع الناس وآلامهم، فنحن مع وضع الحد وتشكيل الحكومة، وهو الممر الحصري لذلك، مع ضرورة التذكير بأن متابعة ملفات الفساد والأموال المنهوبة أو المهرَّبة على عهدة القضاء ومصرف لبنان في كل آن، ويجب أن يستمر العمل عليها".



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالته على وقع المظاهرات الاحتجاجية في لبنان التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت، وبعد 13 يوما من انطلاق المظاهرات.



وتم تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر، ويقوم رئيس الوزراء المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.