الهند تطلق سراح 5 قياديين سياسيين في ولاية «جامو وكشمير»

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أطلقت الحكومة الهندية سراح خمسة معتقلين سياسيين بمدينة (سريناجار) الواقعة في ولاية (جامو وكشمير) الهندية بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الاثنين، أنه قرار الإفراج عن المعتقلين جاء بعد 5 أشهر، حيث كانوا قد اعتقلوا كإجراء احترازي قبيل إعلان إلغاء الحكم الذاتي في (جامو وكشمير) في 5 أغسطس الماضي.

وأضافت: "أن 3 معتقلين سياسيين آخرين لا يزالوا قيد الاحتجاز، إلا أن الحكومة الهندية لم تعلن موعد الإفراج عنهم، حيث قالت إنها ستقوم بالإفراج عنهم في الوقت المناسب".

وأشارت إلى أن المعتقلين المفرج عنهم هم نواب سابقين بالبرلمان الهندي وأعضاء في حزب الشعب الديمقراطي وحزب مؤتمر جامو وكشمير الوطني.

يٌذكر أن الهند ألغت الحكم الذاتي في (جامو وكشمير) بموجب المادة رقم (370) من دستور البلاد كإجراء أمني.