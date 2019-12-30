دراسة: تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في 2019 بسبب انخفاض الإنتاجية



من المتوقع أن تظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يحقق نموا سوى بنسبة 1ر3% فقط في عام 2019 بسبب انخفاض الإنتاجية، وفقا لتقرير من مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل نموا بنسبة 4ر3% في عام 2018.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن نسبة نصيب الفرد التي تبلغ 1ر1 %من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر منخفضة بالنسبة لدول أخرى في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد في تلك الدول 3ر2% في الفترة من عام 2016 إلى 2018 .

أما معدل التوظيف، وهو معدل مشاركة القوى العاملة، فقد استمر في مستويات مرتفعة، مع ارتفاع الأجور الحقيقية "بمعدل جيد"، وتظهر البيانات سوق عمل متماسك بتوظيف كامل.

وأشار التقرير إلى أن النمو هو أسرع في فئات المجتمع ذات الدخل المنخفض والمتوسط.