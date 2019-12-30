رويترز: تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم السراج

قالت وكالت رويترز للأنباء إن تركيا تدرس إمكانية إرسال مقاتلين سوريين موالين لها إلى ليبيا، لدعم قوات «حكومة الوفاق»، التي تقاتل الجيش الليبي الوطني في طرابلس ومناطق أخرى.

وأوضحت الوكالة في تصريحات نسبتها لأربعة مصادر لم تسمها، أن أنقرة تميل لفكرة إرسال المقاتلين السوريين، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي تحوطها المشكلات.

وأكدت المصادر أن تركيا لم ترسل حتى الآن مقاتلين سوريين للقتال إلى جانب «حكومة الوفاق».

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس «حكومة الوفاق» فائز السراج الدعم، فيما نفت حكومة الوفاق وصول أية مقاتلين سوريين إلى ليبيا حتى الآن، عقب تداول فيديوهات تزعم وصول المقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية.