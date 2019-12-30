الكرملين: واشنطن لم تبلغنا بقصف مواقع «حزب الله» في العراق وسوريا

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن تكون الولايات المتحدة قد أبلغت بلاده بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو بهذا القصف - "لا، لم يتم إخبارنا بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق من يوم أمس الأحد - أن قواتها الجوية نفذت غارات دفاعية على 5 أهداف تابعة لحزب الله في العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.

من جانبه، أكد "الحشد الشعبي" بالعراق تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.