رئيس جامعة بنى سويف يدشن أسرة طلابية لحماية البيئة بكل كلية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن تدشين أسرة داخل الاتحاد الطلابي لجامعة بنى سويف تحت مسمى أسرة حماية البيئة مع تعميم هذا المسمى على باقي كليات ومعاهد الجامعة، جاء ذلك خلال ترأسه مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة، بحضور دكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ودكتور أشرف خالد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ودكتور وائل سعد، مدير المركز.

وأوضح «حسن» أن عمل وأنشطة الأسرة سيكون من خلال مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة بالجامعة، كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه من خلال المركز في أعمال الرصد والإحالة للانتهاكات الخاصة بالبيئة.

ووجه، رئيس الجامعة، خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المركز ووزارة البيئة للانتهاء من تشجير جميع مجمعات الجامعة شرق النيل.

وناقش إمكانية اشتراك الجامعة في تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، لاسيما أن معايير هذا التصنيف متعلقة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغيرات المناخ وتدوير النفايات والمياه.