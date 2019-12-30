 إصابة رجل إطفاء بألعاب نارية خلال مكافحة حريق في الدنمارك - بوابة الشروق
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إصابة رجل إطفاء بألعاب نارية خلال مكافحة حريق في الدنمارك


نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 12:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 12:21 ص


(د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام دنماركية، اليوم الأحد، أن مجموعة من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم بالألعاب النارية بينما كانوا يواجهون حريقا على أحد شواطئ الدنمارك.

ونقلت قناة "تي في 2" التلفزيونية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن أحد رجال الإطفاء أصيب في عينه.

وتلقى رجل الإطفاء العلاج في المستشفى لكن إصابته لم تكن خطيرة.

وتم استدعاء رجال الإطفاء إلى شاطئ بروندبي، في ضواحي كوبنهاجن، بعد اندلاع حريق في منزل، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد.

وتعرضت الشرطة والعاملون بخدمات الطوارئ وغيرهم للهجوم بالألعاب النارية عدة مرات في الأيام القليلة الماضية في الدنمارك.


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