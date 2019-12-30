محافظ أسوان يستعرض فرص الاستثمار والعمل المتاحة بمنطقة مشروع الطاقة الشمسية

التقى أشرف عطية محافظ أسوان بوفد أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري بنبان للطاقة الشمسية برئاسة المهندس هشام الجمل بحضور حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة للاستثمار من أجل وضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل أي معوقات لجذب المشروعات الاستثمارية، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الشركات الاستثمارية العاملة بمشروع الطاقة الشمسية والمحافظة لتوجيه نسبة من الأرباح لهذا المشروع العملاق للتنمية المجتمعية من خلال تنفيذ مشروعات خدمية طبقاً لأولويات المطالب الجماهيرية لأبناء القرى المجاورة للمشروع بمنطقة غرب النيل بما يحقق عوائد تنموية متعددة وحياة كريمة لهم وخاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وأضاف عطية أن ذلك يتطلب خلال المرحلة القادمة التوسع في تدريس المناهج المتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، بجانب الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية والطبية ضمن منظومة التأمين الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير مستشفى بنبان قبلي بتكلفة 19 مليون جنيه وتحويله من وحدة صحية إلى مستشفى متكامل يقدم الخدمة العلاجية بمختلف التخصصات الطبية لأهالي قرى غرب النيل مشيراً إلى ضرورة دعم المنطقة المحيطة بالمشروع بوحدات إطفاء وإسعاف لتحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع والقرى المجاورة لتحقيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية .