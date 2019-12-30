قوات أمريكية تستهدف قواعد تابعة لحزب الله العراقي في الأنبار وسورية



(د ب أ)

شنت قوات أمريكية "ضربات دفاعية دقيقة" ضد خمس منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي في العراق وسوريا، اليوم الأحد، لإعاقة قدرة الحزب على شن هجمات مستقبلية ضد قوات عملية العزم التام، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان.

وذكرت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء أن القصف شمل ثلاثة أهداف في العراق وهدفين في سورية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله إن القصف جاء ردًا على هجمات وقعت مؤخرا ضد قوات التحالف.

واستهدف القصف منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع للسيطرة والقيادة.

وقال البنتاجون " يجب أن تتوقف إيران وقوات كتائب حزب الله الموالية لها عن شن أي هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف واحترام سيادة العراق، لمنع أي إجراءات دفاعية إضافية من القوات الأمريكية".

وكان متعهد أمريكي قد قتل أول أمس في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية.