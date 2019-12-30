وزير التعليم العالي: الوزارة شهدت تطورا في تنفيذ المشروعات القومية الكبري الخاصة خلال 2019







أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اهتمام القيادة السياسية يالمشروعات القومية في مجال التعليم، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة شهدت خلال 2019 تطورًا في مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

ووجه الوزير - خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين- إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات المختلفة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من البنية التحتية لجامعات (الجلالة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، الملك سلمان)، وذلك من أجل بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد لتلك المشروعات حتى يعلم المواطن حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة على المسار التعليمي.

واستمع الوزير - خلال الاجتماع - إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ في المشروعات التي تنفذها الوزارة، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة تطورات العمل في إنشاء الجامعات الجديدة، وكذلك تطورات العمل في الجامعات التكنولوجية.