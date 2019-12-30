 باكستان تجدد التزامها بمواصلة الجهود لتصعيد القضية الكشميرية في جميع المحافل الدولية - بوابة الشروق
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باكستان تجدد التزامها بمواصلة الجهود لتصعيد القضية الكشميرية في جميع المحافل الدولية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 9:02 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 9:02 م

جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، التزام بلاده بمواصلة الجهود لتصعيد القضية الكشميرية في جميع المحافل الدولية.

وأكد عمران خان - خلال لقائه مع الزعيم الكشميري توني عشائي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد - "مواصلة الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي لنضال الكشميريين للحصول على حقهم في تقرير المصير"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع الراهن في كشمير وتصرفات الجانب الهندي، ودعا رئيس الوزراء عمران خان المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه الأعمال التي ترتكبها القوات الهندية ضد الكشميريين، مضيفًا أن قرارات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضد المسلمين أصبحت تشكل تهديدا للسلام الإقليمي.

من جانبه، أشاد توني عشائي بجهود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتصعيد القضية الكشميرية في جميع المحافل الدولية.

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