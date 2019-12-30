البيت الأبيض يؤكد اتصال بوتين بترامب لشكره على المعلومات الاستخباراتية

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أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد لشكره على المعلومات التي ساعدت في إحباط هجوم إرهابي محتمل في موسم العطلات في روسيا.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، إن بوتين أعرب عن الشكر لترامب على المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة. وأضاف أن ترامب وبوتين أعربا خلال المحادثة الهاتفية عن التزامهما بمواصلة تعاونهما في مكافحة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبيت الأبيض.

وأضاف جيدلي أن بوتين وترامب ناقشا أيضا وضع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والجهود المستقبلية لدعم الضوابط الفعالة على الأسلحة.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أمس الأحد أن السلطات منعت هجوما في مدينة سانت بطرسبرج عقب معلومات وصلت إليها من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي "إف إس بي" أن مواطنين روسيين اعتقلا يوم الجمعة الماضي. وأضافت الوكالة أنهما كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في مواقع مزدحمة مع اقتراب رأس السنة الجديدة.

وأضاف جهاز الأمن الاتحادي أن المحققين ضبطوا أدلة أكدت الخطط لتنفيذ الهجوم. وتابع الجهاز أن الاستخبارات الأمريكية قدمت المعلومات.

وذكر الكرملين أمس الأحد أن بوتين تحدث هاتفيا مع ترامب أمس لشكره.