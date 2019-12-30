استطلاع: تغير المناخ هو الخطر الأكبر على العالم بالنسبة للألمان

كشف استطلاع للرأي، أن الألمان يرون أن تغير المناخ يمثل الخطر الأكبر على استقرار العالم وأمنه.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، أن 42% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن تغير المناخ هو أكثر ما يقلقهم بخصوص استقرار العالم وأمنه.

ويأتي في المرتبة الثانية القلق من الإرهاب الإسلامي 38%، ثم حركات الهجرة على مستوى العام 33%.

وحل في المرتبة الرابعة انتشار الحكومات ذات التوجهات اليمينية في العالم.

وطُرح على الذين شاركوا فى الاستطلاع 12 إجابة محتملة بالنسبة لما يمثل أكبر خطر على العالم من وجهة نظرهم، والتي شملت أيضا الوضع في الولايات المتحدة، والنزاعات بين القوى العظمى، ونفوذ الصين المتزايد في العالم، والتوترات بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والنزاع السوري، والوضع في كوريا الشمالية، والنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، والنزاع بين إيران والسعودية (بما في ذلك حرب اليمن).

أُجري الاستطلاع خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر الجاري، وشمل 1014 ألمانيا.