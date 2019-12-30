جمارك سفاجا تحبط 5 محاولات تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لكمية من الملابس والأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا تم ضبط 987 عبوه متنوعة لمستحضرات التجميل و112 طرد عبارة عن بطاطين ومفارش وعبايات حريمى و14 جركن عسل سدر و16 عبوة أدوية بشرية و4 شاشات مختلفة الأحجام وكمية من الساعات مخباة فى أماكن يصعب الوصول اليها داخل الأمتعة الشخصية لـ 5 ركاب مصريين، وتم الضبط بمعرفة عرفات محمد، وائل السمان، ومدير إدارة الحركة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 236 ألف و267 جنيه.

ومن جانبه قرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.